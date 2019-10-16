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Импичмент Трампа. Умер один из главных противников президента США
Источник материала: Партизан
Конгрессмен от Демократической партии США Элайджа Каммингс скончался в возрасте 68 лет, передает
В команде Каммингса сообщили, что политик не вернулся в офис после медицинских процедур. Сенатор умер в результате продолжительной болезни.
В издании подчеркивают, что Каммингс находился в сильной оппозиции к президенту США Дональду Трампу: инициировал против него ряд расследований и был глубоко вовлечен в процесс импичмента. Также, отмечают в BBC News, сенатор был частым объектом критики со стороны Трампа.
Днями ранее Элайджа Каммингс и еще два сенатора в рамках дела об импичменте Трампа инициировали публикацию диалогов топ-чиновников США между собой и с помощником украинского президента Андреем Ермаком.
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Конгрессмен от Демократической партии США Элайджа Каммингс скончался в возрасте 68 лет, передает BBC News.
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