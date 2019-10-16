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Некоторые пригородные автобусы отменят в связи с ремонтом железнодорожного переезда в Пинском районе
17.10.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
23 октября:
отменяются маршруты:
сокращается схема движения до д. Городище центр:
24 октября:
отменяется маршрут:
сокращается схема движения до д. Городище центр:
Перевозчик также добавил, что 24 октября с 8.00 до 18.00 25 октября будет закрыт для ремонта железнодорожный переезд в районе деревень Юхновичи и Бродница Ивановского района.
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Некоторые пригородные автобусы отменят в связи с ремонтом железнодорожного переезда в Пинском районе
> Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Пинский автобусный парк», в связи с проведением ремонтных работ железнодорожного переезда, расположенного на...
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