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Некоторые пригородные автобусы отменят в связи с ремонтом железнодорожного переезда в Пинском районе

17.10.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Некоторые пригородные автобусы отменят в связи с ремонтом железнодорожного переезда в Пинском районе
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Пинский автобусный парк», в связи с проведением ремонтных работ железнодорожного переезда, расположенного на трассе Р-8 между деревнями Городище и Вулька-Городищенская будет перекрыто движение автомобильного транспорта 23 октября с 08.00 и предположительно до 17.00, а также 24 октября с 13.00 и предположительно до 17.00.  В связи с этим в порядок обслуживания пригородной маршрутной сети Пинского района вносятся следующие изменения:

23 октября:

отменяются маршруты:

  • Пинск – Парохонск, отправлением от АВ «Пинск» в 09.15;
  • Пинск – Новый Двор (через Городище и Борки), отправлением от АВ «Пинск» в 10.25 и 14.30.

сокращается схема движения до д. Городище центр:

  • Пинск – Вулька-Городищенская (С.), отправлением от АВ «Пинск» в 13.15.

24 октября:

отменяется маршрут:

  • Пинск – Новый Двор (через Городище), отправлением от АВ «Пинск» в 14.30.

сокращается схема движения до д. Городище центр:

  • Пинск – Вулька-Городищенская (С.), отправлением от АВ «Пинск» в 13.15.

Перевозчик также добавил, что 24 октября с 8.00 до 18.00 25 октября будет закрыт для ремонта железнодорожный переезд в районе деревень Юхновичи и Бродница Ивановского района.

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Некоторые пригородные автобусы отменят в связи с ремонтом железнодорожного переезда в Пинском районе Некоторые пригородные автобусы отменят в связи с ремонтом железнодорожного переезда в Пинском районе Некоторые пригородные автобусы отменят в связи с ремонтом железнодорожного переезда в Пинском районе Некоторые пригородные автобусы отменят в связи с ремонтом железнодорожного переезда в Пинском районе Некоторые пригородные автобусы отменят в связи с ремонтом железнодорожного переезда в Пинском районе Некоторые пригородные автобусы отменят в связи с ремонтом железнодорожного переезда в Пинском районе

 
 
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