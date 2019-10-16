Некоторые пригородные автобусы отменят в связи с ремонтом железнодорожного переезда в Пинском районе

Источник материала: Полесская правда



Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Пинский автобусный парк», в связи с проведением ремонтных работ железнодорожного переезда, расположенного на трассе Р-8 между деревнями Городище и Вулька-Городищенская будет перекрыто движение автомобильного транспорта 23 октября с 08.00 и предположительно до 17.00, а также 24 октября с 13.00 и предположительно до 17.00. В связи с этим в порядок обслуживания пригородной маршрутной сети Пинского района вносятся следующие изменения:

23 октября:

отменяются маршруты:

Пинск – Парохонск, отправлением от АВ «Пинск» в 09.15;

Пинск – Новый Двор (через Городище и Борки), отправлением от АВ «Пинск» в 10.25 и 14.30.

сокращается схема движения до д. Городище центр:

Пинск – Вулька-Городищенская (С.), отправлением от АВ «Пинск» в 13.15.

24 октября:

отменяется маршрут:

Пинск – Новый Двор (через Городище), отправлением от АВ «Пинск» в 14.30.

сокращается схема движения до д. Городище центр:

Пинск – Вулька-Городищенская (С.), отправлением от АВ «Пинск» в 13.15.

Перевозчик также добавил, что 24 октября с 8.00 до 18.00 25 октября будет закрыт для ремонта железнодорожный переезд в районе деревень Юхновичи и Бродница Ивановского района.

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