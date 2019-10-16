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Приготовьтесь к большой распродаже. Завтра на AFISHA.TUT.BY - билеты со скидкой до 50%
Источник материала: Tut.by
За месяц до официальной «черной пятницы» AFISHA.TUT.BY снова дразнит своих читателей собственной распродажей. Только завтра, 18 октября, с 00.00 до 23.59 мы предлагаем вам купить билеты на 50+ культурных мероприятий Беларуси со скидкой до 50%.
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О том, что это за события, мы пока рассказывать не будем. Намекнем только, что со скидкой будут продаваться квитки на столичные концерты (от
В течение завтрашнего дня в списке мероприятий, которые будут участвовать в «черной пятнице», возможны изменения. Могут добавляться новые мероприятия и сниматься те, на которые распроданы акционные билеты. Поэтому не откладывайте покупку билета на вечер и в течение дня не забывайте заглядывать в новость: возможно, в продаже появится именно то событие, на которое вы хотели бы сходить.
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За месяц до официальной «черной пятницы» AFISHA.TUT.BY снова дразнит своих читателей собственной распродажей. Только завтра, 18 октября, мы предлагаем вам купить билеты...
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