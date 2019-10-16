Лукашенко предложил расширить кооперационные связи Беларуси и Новгородской области

Источник материала: Ежедневник



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Об этом заявил 17 октября президент на встрече с губернатором российского региона Андреем Никитиным, сообщает пресс-служба главы государства.

Новгородская область является одним из самых близких для Беларуси субъектов Российской Федерации. "У нас всегда были добрые отношения. Пускай не заоблачный товарооборот, около 100 млн долларов, но есть над чем работать, как говорят спортсмены", - отметил Александр Лукашенко.

Беларусь закупает в Новгородской области арматурную продукцию, химические компоненты, пиломатериалы и керамику. А со своей стороны готова предложить продукцию сельского хозяйства, машиностроения, строительные услуги.

Александр Лукашенко упомянул, что ранее неоднократно предлагал российским губернаторам взаимодействие в развитии сельского хозяйства, в частности поставки семян и племенного скота. Ведь обеспеченность людей продовольствием, товарами первой необходимости является залогом стабильности в государстве. "Мы знаем, что элементарно нужно накормить и одеть людей. Тогда не развалится ни Россия, ни Беларусь", - сказал он. Президент напомнил, что в Советском Союзе руководители были далеки от подобного рода проблем, что стало одной из причин развала государства: "Космос, ружье новое изобрести - да. А заниматься жизнью людей никто не хотел".