Открытый гей стал кандидатом в депутаты парламента Беларуси

Источник материала: KYKY

Открытого гея и ЛГБТ-активиста Валентина Тишко из Молодечно зарегистрировали кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Об этом Валентин сообщил на своей странице в Facebook.

Тишко сопроводил пост подводкой, в которой объяснил, почему идет в беларуский парламент: «[Я иду в парламент] Прежде всего потому, что я, как и вы, устал от того, что, судьбу страны решая, нас с вами не спрашивают. Потому что они там решат, а жизнь от этого изменится наша с вами. Я хочу, что вы, избиратели, вспомнили, что источником власти являетесь вы – народ!

Я иду не один. Вместе со мной команда специалистов движения «За Свабоду» и Объединенной Гражданской Партии. Вместе с вами мы победим. И депутат, и власть – слуги народа».

Напомним: Валентин Тишко известен тем, что именно он пожаловался на гомофобную газету «Вечерний Могилев». Парень прислал Министерству информации 14 материалов издания с просьбой проверить их на предмет экстремизма. Экспертная комиссия обнаружила его признаки лишь в двух публикациях, но административный процесс все же начался. Позже на «Вечерний Могилев» подала в суд милиция. Редакция газеты до сих пор оспаривает свою вину.

Вы также можете прочитать о «восьми шагах для новой Беларуси», которые предлагает активист: