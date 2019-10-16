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Открытый гей стал кандидатом в депутаты парламента Беларуси

17.10.2019 14:02 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Открытого гея и ЛГБТ-активиста Валентина Тишко из Молодечно зарегистрировали кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Об этом Валентин сообщил на своей странице в Facebook.

Тишко сопроводил пост подводкой, в которой объяснил, почему идет в беларуский парламент: «[Я иду в парламент] Прежде всего потому, что я, как и вы, устал от того, что, судьбу страны решая, нас с вами не спрашивают. Потому что они там решат, а жизнь от этого изменится наша с вами. Я хочу, что вы, избиратели, вспомнили, что источником власти являетесь вы – народ!

Я иду не один. Вместе со мной команда специалистов движения «За Свабоду» и Объединенной Гражданской Партии. Вместе с вами мы победим. И депутат, и власть – слуги народа».

Напомним: Валентин Тишко известен тем, что именно он пожаловался на гомофобную газету «Вечерний Могилев». Парень прислал Министерству информации 14 материалов издания с просьбой проверить их на предмет экстремизма. Экспертная комиссия обнаружила его признаки лишь в двух публикациях, но административный процесс все же начался. Позже на «Вечерний Могилев» подала в суд милиция. Редакция газеты до сих пор оспаривает свою вину.

Вы также можете прочитать о «восьми шагах для новой Беларуси», которые предлагает активист:

Читайте по теме: «Это вы, натуралы, говорите мне о морали?» Каково быть открытым геем в Беларуси

 
Теги: Могилев
 
 
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Открытого гея и ЛГБТ-активиста Валентина Тишко из Молодечно зарегистрировали кандидатом в депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Об...
 
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