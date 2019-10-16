Парижский зоопарк представил новый организм - «слизь» без мозга с 720 полами

Источник материала: Tut.by

16 октября зоопарк Парижа представил новый экспонат — это одноклеточное существо группы слизевиков, которое выглядит как гриб, но «ведет себя как животное». Организм охарактеризовали как «одну из тайн природы» — ученые все еще не пришли к однозначному выводу, что это такое. Об этом сообщает TJournal.



Фото: Reuters

У «слизи» («blob», такое название ему дали в Зоологическом парке Парижа) нет рта, желудка и глаз, но он все равно может обнаружить пищу и переварить ее. Также в наличие у организма — сразу 720 полов и возможность к самоисцелению. The Guardian отмечает , что если одноклеточное разрезать пополам, то оно восстанавливается за две минуты.

У «слизи» нет мозга, но директор парижского музея естественной истории Бруно Давид (Bruno David) отметил, что она способна к обучению. К примеру, организм способен выбраться из лабиринта, а если «слить» двух представителей, то один сможет передать свои «знания» другому. У «слизи» нет ног или других конечностей, но она способна перемещаться со скоростью 4 сантиметра в час.

«Мы уверены, что это не растение, но не можем понять, животное это или гриб», — добавил Давид. «Слизью» организм назвали в честь фильма The Blob — хоррора 1958 года, где инопланетная слизь захватывает городок в штате Пенсильвания, поглощая все на своем пути.

Классификация слизевиков до сих пор окончательно не разработана. Ученые насчитывают более тысячи видов организмов и не относят их к царствам грибов, растений или животных. Издание CNET добавляет , что, несмотря на отсылку к фильму ужасов, на самом деле слизевики не опасны для человека.