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Парижский зоопарк представил новый организм - «слизь» без мозга с 720 полами
Источник материала: Tut.by
16 октября зоопарк Парижа
У «слизи» («blob», такое название ему дали в Зоологическом парке Парижа) нет рта, желудка и глаз, но он все равно может обнаружить пищу и переварить ее. Также в наличие у организма — сразу 720 полов и возможность к самоисцелению. The Guardian
У «слизи» нет мозга, но директор парижского музея естественной истории Бруно Давид (Bruno David) отметил, что она способна к обучению. К примеру, организм способен выбраться из лабиринта, а если «слить» двух представителей, то один сможет передать свои «знания» другому. У «слизи» нет ног или других конечностей, но она способна перемещаться со скоростью 4 сантиметра в час.
«Мы уверены, что это не растение, но не можем понять, животное это или гриб», — добавил Давид. «Слизью» организм назвали в честь фильма The Blob — хоррора 1958 года, где инопланетная слизь захватывает городок в штате Пенсильвания, поглощая все на своем пути.
Классификация слизевиков до сих пор окончательно не разработана. Ученые насчитывают более тысячи видов организмов и не относят их к царствам грибов, растений или животных. Издание CNET
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Таинственное одноклеточное существо назвали в честь хоррора 1958 года, где инопланетная слизь напала на американский городок.
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