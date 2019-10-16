Модный рэпер Big Baby Tape в новом треке перепевает хит группы «Руки Вверх!». Как вам?

Источник материала: Tut.by

Популярный российский рэпер Big Baby Tape поделился в Instagram сниппетом будущего трека. В нем он перепевает отрывок из песни группы «Руки Вверх!».

Рэпер новой школы исполняет строчки хита группы «Руки Вверх!», только «альбом» он заменил на «айфон». Получилось так: «А он тебя целует, говорит что любит и ночами обнимает, к сердцу прижимает. А я мучаюсь от боли со своей любовью, фотографии в айфоне о тебе напомнят».

Напомним, недавно 19-летний Big Baby Tape выступал в Минске — и это было, возможно, главное событие осени для тех, кто любит хип-хоп и рэп. Но у поклонников артиста к этому концерту было очень много вопросов .