Ушла эпоха. Тот самый «Спортмастер» на улице Коласа закрылся

Источник материала: Tut.by

Магазин российской сети спортивных товаров «Спортмастер», который работал на Якуба Коласа больше 20 лет, закрылся. Интересно, что магазин «Спорттовары», который работает через дорогу со времен древней БССР, до сих пор живет и здравствует. Об этом сообщает citydog.by.



Скриншот: Яндекс. Панорамы

Последний рабочий день «Спортмастера» на улице Якуба Коласа был 22 сентября. Это был один из первых магазинов сети в белорусской столице — он работал тут около 22 лет. До него это помещение занимал магазин «Музыка», где со времен БССР продавали музыкальные инструменты, ноты и LP-пластинки.

Этот «Спортмастер» в свое время стал первым магазином, где продавали «фирменные», а поэтому не самые дешевые спортинвентарь, одежду и обувь для занятий спортом. По традиции многие покупатели «Спортмастера» шли изучать альтернативный и более дешевый ассортимент в магазин «Спорттовары» через дорогу.

В минском офисе компании сообщили: магазин закрылся из-за того, что его площадь стала слишком мала для большого ассортимента спортивных товаров. Говорят, вместо него в Минске заработают новые точки. Где и когда, пока держат в тайне. Сейчас в Минске работают пять магазинов «Спортмастер».