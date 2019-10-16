День здоровья для людей с ограниченными возможностями

Источник материала: Новости Дзержинска

Спортивное мероприятие для людей с ограниченными возможностями состоялось 15 октября 2019 года в спортивном зале детско-юношеской спортивной школы.

День здоровья был посвящен Дню матери, поэтому многие мамы пришли не только поддержать своих детей, но и поучаствовать. Хочется отметить, что это стало уже традиционно для участников — «через спорт» поздравлять своих мам.

Соревнования по адаптивным видам спорта являются одним из способов реабилитации и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями. В процессе занятий люди становятся более сплоченными.

Очередной раз команды с креативными названиями «Мамики» и «Папики» показали, что побеждает дружба. Участникам мероприятия нужно было выполнить восемь спортивных конкурсов и эстафет: «Эстафетная палочка», «Кольцеброс», «Перевозка пассажира», «Стрелок», «Барьеры», «Баскетбол», «Футбол» и «Лётчик».















