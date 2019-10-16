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Житель Барановичей продавал в интернете фейковые билеты на концерт

17.10.2019 15:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Житель Барановичей продавал в интернете несуществующие билеты на концерт известного белорусского артиста. Такая информация размещена на сайте УВД Могилевского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

Житель Барановичей продавал в интернете фейковые билеты на концерт

В социальной сети 21-летний неработающий парень размещал рекламу о продаже билетов, которые не собирался высылать. Дождавшись денежного перевода, он заносил покупателей в черный список. На удочку мошенника попались несколько человек, в том числе 23-летняя могилевчанка. Она обратилась в милицию с заявлением в сентябре. Девушка планировала приобрести билет на концерт, но продавец, получив денежный перевод в размере Br70, перестал выходить на связь.

Сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева установили личность человека, который распространял несуществующие билеты. Могилевский межрайонный отдел СК возбудил уголовное дело по ч.1 ст.209 УК (мошенничество). Парню грозит наказание вплоть до лишения свободы на три года.

 
Теги: Могилев
 
 
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