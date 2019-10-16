|
Житель Барановичей продавал в интернете фейковые билеты на концерт
17.10.2019 15:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Житель Барановичей продавал в интернете несуществующие билеты на концерт известного белорусского артиста. Такая информация размещена на сайте УВД Могилевского облисполкома, сообщает БЕЛТА.
В социальной сети 21-летний неработающий парень размещал рекламу о продаже билетов, которые не собирался высылать. Дождавшись денежного перевода, он заносил покупателей в черный список. На удочку мошенника попались несколько человек, в том числе 23-летняя могилевчанка. Она обратилась в милицию с заявлением в сентябре. Девушка планировала приобрести билет на концерт, но продавец, получив денежный перевод в размере Br70, перестал выходить на связь.
Сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева установили личность человека, который распространял несуществующие билеты. Могилевский межрайонный отдел
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель Барановичей продавал в интернете несуществующие билеты на концерт известного белорусского артиста. Такая информация размещена на сайте УВД...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)