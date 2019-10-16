Повару - 700 рублей, каменщику - 870. В Минске проведут электронную ярмарку вакансий

Источник материала: Tut.by

В Минске 23 и 24 октября проведут электронную ярмарку вакансий. Набирать кадры будут 6 организаций — Беларусбанк, «Керамин» и «Интеграл», «Белмедпрепараты», МАЗ и Минский мясокомбинат. Всего соискателям предложат больше 100 свободных рабочих мест, сообщают в комитете по труду, занятости и соцзащите.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Электронная ярмарка вакансий будет проходить с 10.00 до 12.00.

На «Интеграл» нужны грузчик (700 рублей), дворник (400 рублей), ведущий инженер-программист (1100 рублей), инженер по охране труда (750 рублей), дорожный рабочий (860 рублей). На предприятие также ищут кондитера 4-го разряда, нужна санитарная справка, опыт работы от 2 лет (наниматель обещает зарплату от 700 рублей и готов предоставить общежитие иногородним).

На МАЗ ищут в том числе инженера-программиста (управление информационных технологий, зарплата от 1100 рублей, испытательный срок в 3 месяца), токаря 5−6 разряда (Инструментально-штамповый завод, зарплата от 1000 рублей), маляр по металлу (Прессово-кузовной завод, зарплата от 870 рублей), администратор службы заселения (гостиничный комплекс «АЛМАЗ», зарплата от 550 рублей).

На «Керамин» требуются в том числе грузчик (зарплата от 850 рублей), сушильщик (от 650 рублей), повар 4−5 разряда (600−700 рублей), каменщик 5 разряда (870 рублей), укладчик-упаковщик (650−1000 рублей).

Беларусбанк ищет в банковские управления в том числе специалиста по продаже розничных банковских продуктов, специалиста по оказанию розничных банковских услуг, менеджера по брокерской деятельности, специалиста в области международного бизнеса.

После окончания ярмарки актуальные вакансии перенесут в базу данных на портале службы занятости gsz.gov.by, то есть у соискателей будет к ним доступ.