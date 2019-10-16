Посмотрите, как будет выглядеть новая Skoda Octavia

Источник материала: Tut.by

Компания Skoda подтвердила дату премьеры Octavia четвертого поколения: она пройдет 11 ноября в Праге. А до тех пор запасайтесь попкорном, ведь впереди увлекательный сериал под названием «Презентация новой Octavia», во время которого чехи будут «кормить» общественность тизерами и обрывочной информацией об автомобиле.





И вот первый эпизод: Skoda обнародовала парочку дизайнерских эскизов экстерьера будущего лифтбека Octavia. К слову, машину неоднократно выслеживали шпионы во время ездовых испытаний, так что внешность новой Octavia не такой уж и секрет. Тем не менее на шпионских снимках основные изменения можно было увидеть на передке, «четырехглазый» дизайн которого останется в прошлом. А вот задняя часть лифтбека была искусно замаскирована.





Судя по эскизу, корму Octavia украсят горизонтальные фонари, заходящие на крышку багажника, а фирменный логотип уступит место крупной надписи Skoda — как на других «свежих» моделях марки, включая Kamiq, Scala и модернизированный Superb. В моторной гамме Octavia серьезных перемен не намечается, но ранее ходили слухи, что в линейке появятся «мягкий» гибрид с 48-вольтовой электрической системой и полноценная «подзаряжаемая» гибридная установка. Как и новый Volkswagen Golf, презентация которого пройдет уже на следующей неделе, четвертая Octavia будет иметь в основе доработанный вариант модульной платформы MQB.