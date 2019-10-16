|
Потери из-за акций протеста в Эквадоре составили более 1,5 млн долларов
Источник материала: СТВ
Новости Эквадора. Эквадор подсчитывает убытки после массовых протестов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жизнь страны была парализована 11 дней. Демонстрации начались из-за указа об отмене субсидий на топливо, что привело к значительному повышению цен. По предварительным оценкам, экономические потери из-за беспорядков составили более 1,5 миллионов долларов.
Нефтяные объекты, которые несколько раз были атакованы активистами, постепенно возобновляют свою работу. На восстановление города Кито, где происходили самые ожесточенные столкновения демонстрантов с полицией, уйдет не менее 500 тысяч долларов.
Город, к слову, находится в списке всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Эквадора. Эквадор подсчитывает убытки после массовых протестов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жизнь страны была парализована 11 дней....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)