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Защитники климата устроили акцию протеста на станциях лондонского метро
Источник материала: СТВ
Новости Великобритании. Хаос в лондонском метро: защитники климата устроили акцию протеста прямо на станциях подземки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате движение поездов остановилось. Между активистами и возмущенными пассажирами началось противостояние. Защитники климата забрались на крышу поезда, растянули плакат и начали скандировать свои лозунги.
Пассажиры в свою очередь пытались всячески препятствовать им. Люди кидали в нарушителей все, что было под рукой. Урегулировать ситуацию помогли правоохранители.
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Новости Великобритании. Хаос в лондонском метро: защитники климата устроили акцию протеста прямо на станциях подземки, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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