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Защитники климата устроили акцию протеста на станциях лондонского метро

17.10.2019 14:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Хаос в лондонском метро: защитники климата устроили акцию протеста прямо на станциях подземки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Защитники климата устроили акцию протеста на станциях лондонского метро

В результате движение поездов остановилось. Между активистами и возмущенными пассажирами началось противостояние. Защитники климата забрались на крышу поезда, растянули плакат и начали скандировать свои лозунги.

Защитники климата устроили акцию протеста на станциях лондонского метро

Пассажиры в свою очередь пытались всячески препятствовать им. Люди кидали в нарушителей все, что было под рукой. Урегулировать ситуацию помогли правоохранители.

Защитники климата устроили акцию протеста на станциях лондонского метро

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Новости Великобритании. Хаос в лондонском метро: защитники климата устроили акцию протеста прямо на станциях подземки, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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