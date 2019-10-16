Более 1,5 миллионов белорусов прошли перепись в интернете

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Около четырех миллионов жителей Беларуси уже прошли перепись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Через интернет это успели сделать более 1,5 миллионов человек, однако большая часть выбирала стационарные участки. Онлайн-перепись продолжается.





18 октября страничка в интернете будет в доступе последний день. С 21 октября по квартирам и домам жителей страны начнут ходить переписчики.