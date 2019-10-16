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Оглашён приговор педофилу и двум матерям, продавшим ему своих дочерей

17.10.2019 14:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Суд приговорил их к тюремному заключению сроком 20 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вынесен приговор трём фигурантам резонансного дела о педофилии

Весной 2019 года МВД сообщило о задержании 40-летнего мужчины, который подозревался в совершении противоправных действий сексуального характера в отношении малолетних. Он не только насиловал детей и снимал видеоролики, которые распространял за деньги в интернете, но и организовывал секс-туры для педофилов из других стран.

Оглашён приговор педофилу и двум матерям, продавшим ему своих дочерей

Мамы двух дошкольниц знали о том, что происходит за закрытыми дверями и намеренно продавали детей в сексуальное рабство. Впоследствии женщины и сами совершали подобные преступления в отношении девочек, снимали все на видео и продавали.

Оглашён приговор педофилу и двум матерям, продавшим ему своих дочерей

Суд признал всех троих фигурантов уголовного дела виновными и назначил максимально возможное наказание – 20 лет лишения свободы.

Оглашён приговор педофилу и двум матерям, продавшим ему своих дочерей

Дмитрий Цаюн, заместитель начальника главного управления криминальной милиции МВД Беларуси:
Исходя из того, что инкриминировалось данным лицам, путем простого сложения мужчина получил бы 90 лет лишения свободы; одна из женщин получила бы 79 лет лишения свободы, а вторая женщина – 66. Это если слагать наказания, то, что назначил суд. Но, тем не менее, наша система применения наказаний за совершение тяжких и особо тяжких преступлений может «поглощать» различного рода преступления тяжкими более тяжкими.

Оглашён приговор педофилу и двум матерям, продавшим ему своих дочерей

К слову, осужденные имеют право обжаловать приговор в течение 10 суток со дня его оглашения.

Люди в материале: Дмитрий Цаюн
 
 
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Новости Беларуси. Суд приговорил их к тюремному заключению сроком 20 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вынесен приговор трём фигурантам...
 
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