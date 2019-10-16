|
Оглашён приговор педофилу и двум матерям, продавшим ему своих дочерей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Суд приговорил их к тюремному заключению сроком 20 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Весной 2019 года МВД сообщило о задержании 40-летнего мужчины, который подозревался в совершении противоправных действий сексуального характера в отношении малолетних. Он не только насиловал детей и снимал видеоролики, которые распространял за деньги в интернете, но и организовывал секс-туры для педофилов из других стран.
Мамы двух дошкольниц знали о том, что происходит за закрытыми дверями и намеренно продавали детей в сексуальное рабство. Впоследствии женщины и сами совершали подобные преступления в отношении девочек, снимали все на видео и продавали.
Суд признал всех троих фигурантов уголовного дела виновными и назначил максимально возможное наказание – 20 лет лишения свободы.
Дмитрий Цаюн, заместитель начальника главного управления криминальной милиции МВД Беларуси:
К слову, осужденные имеют право обжаловать приговор в течение 10 суток со дня его оглашения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Суд приговорил их к тюремному заключению сроком 20 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вынесен приговор трём фигурантам...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)