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Президент Беларуси – губернатору Новгородской области: пускай не заоблачный товарооборот, но есть, над чем работать

17.10.2019 14:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь предлагает Новгородской области новые совместные проекты. Среди наиболее перспективных сфер – строительство и сельское хозяйство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным предложил по-новому взглянуть на двустороннее сотрудничество и расширить кооперационные связи. Россия остается нашим главным стратегическим партнером, подчеркнул белорусский лидер.

Президент Беларуси – губернатору Новгородской области: пускай не заоблачный товарооборот, но есть, над чем работать

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что касается Новгородской области, то это одна из самых близких нам областей, субъектов Российской Федерации. У нас всегда были добрые отношения. Пускай там не заоблачный товарооборот, около 100 миллионов, но есть, над чем работать, как говорят спортсмены.

Мы очень много покупаем у вас арматурной продукции, вот мне дали справку – химические компоненты, пиломатериалы (даже пиломатериалы!), керамику мы тоже в Беларуси производим. Но, тем не менее, если мы видим, что у вас лучше, мы покупаем и пиломатериалы, и керамику.

Личное участие губернаторов в налаживании отношений – это краеугольный камень. Если губернатор будет заинтересован, значит, дела будут улучшаться. Очень важно, что ваша область и Беларусь заинтересованы в развитии не просто простой торговли, а в расширении кооперационных связей. Это очень важно.

Президент Беларуси – губернатору Новгородской области: пускай не заоблачный товарооборот, но есть, над чем работать

Мы рассчитываем на ваше содействие в вопросах участия наших строителей у вас (если, конечно, вас устраивает). У нас есть практика. Я когда-то просил руководителей регионов: если белорусы к вам идут, вы дайте нам хороший объект или квартал, если жилье. Мы хотим вам построить, чтобы вы видели белорусский опыт в строительстве. Ну и чтобы население видело, что белорусы приехали, построили этот объект. Это наше лицо. Мы все-таки хотим и этими объектами присутствовать в регионах Российской Федерации. Поэтому если у вас такая заинтересованность будет, давайте попробуем. Пускай с малого начнем, но мы хотели бы поработать и нашими строителями там.

Главное, вы должны понимать, что наша цель – это углубление экономических контактов, двустороннего сотрудничества, потому что это фундамент. Будет интерес в экономике, все остальное приложится.

Президент Беларуси – губернатору Новгородской области: пускай не заоблачный товарооборот, но есть, над чем работать

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Новости Беларуси. Беларусь предлагает Новгородской области новые совместные проекты. Среди наиболее перспективных сфер – строительство и сельское хозяйство,...
 
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