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Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с задержанием россиянки Анны Богачевой

17.10.2019 14:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На встрече с делегацией Новгородской области обсуждали не только экономические вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с задержанием россиянки Анны Богачевой. По его словам, в таких случаях Беларусь защищает интересы российских граждан, также как и Россия – белорусских.

Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с задержанием россиянки Анны Богачевой

Напоминаем: ранее появилась информация о задержании в одной из гостиниц Минска гражданки России, попавшей под санкции США по делу о якобы вмешательстве в выборы. Официальный представитель Генпрокуратуры Беларуси Дмитрий Брылев заявил, что ведомство поставило вопрос о прекращении международного розыска в отношении Анны Богачевой на территории Беларуси.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Анна Богачева
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. На встрече с делегацией Новгородской области обсуждали не только экономические вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр...
 
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