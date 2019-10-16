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В Витебске начинают проектировать усадебную застройку района в Бителево

17.10.2019 15:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

УКС Витебска объявил тендер на выполнение проектных и изыскательских работ по проекту усадебной застройки «Бителево», сообщают «ННВ».


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Согласно документации, необходимо разработать проект застройки этого района. На стадии архитектурного планирования нужно провести обследование территории инженерные изыскания, разработать архитектурно-планировочную концепцию, изготовить паспорта проектов на договора долевого участия в строительстве — с начальной школой, предприятиями торговли и обслуживания, культурно-досуговым и спортивным центрами, сводный план инженерных сетей и сооружений, рациональную схему транспортно-пешеходных связей и сметную документацию.

На стадии строительного проекта будут уточнены и детализированы решения архитектурного проекта, изготовлены проект улиц и проездов, проект на инженерные сети, генеральный план, а также проведена организация дорожного движения.


Схема размещения планировочного района № 2 Бителева

Начать разработку этой документации должны уже в декабре, архитектурный проект закончить в марте 2020 года, а строительный — в июне того же года.

Ориентировочная стоимость работ по проекту — 1,1 млн рублей, финансироваться они будут из областного бюджета.

 
Теги: Витебск
 
 
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Ориентировочная стоимость работ по проекту - 1,1 млн рублей, финансироваться они будут из областного бюджета.
 
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