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Российская биатлонистка Аделина Сабитова хочет перейти в сборную Беларуси

17.10.2019 15:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Российская биатлонистка Аделина Сабитова хочет перейти в сборную Беларуси
Белорусская федерация биатлона

В команде Беларуси может появиться новая биатлонистка из России. 22-летняя Аделина Сабитова готовит документы на переход в сборную Беларуси. Белорусская федерация биатлона и Аделина Сабитова обратились в Союз биатлонистов России с просьбой одобрить переход спортсменки, прошение было удовлетворено, пишет ТАСС.

Российская биатлонистка Аделина Сабитова хочет перейти в сборную Беларуси За другую сборную. Кто из белорусов сменил спортивное гражданство?

Теперь смену спортивного гражданства должен утвердить Международный союз биатлонистов (IBU), который пока наложил мораторий на переходы биатлонистов. Запрет должен быть снят после принятия нового устава организации на конгрессе IBU, который пройдет с 18 по 20 октября в Мюнхене.

Аделина Сабитова никогда не была задействована в международных стартах за сборную России, поэтому ей в любом случае удастся избежать карантина. На последнем чемпионате РФ спортсменка выступила в одной личной гонке. В спринте она заняла 44-е место. Сабитова уже приняла участие в сентябрьском чемпионате Беларуси по биатлону, где дважды была четвертой.

Это не первый случай, когда российские биатлонисты переходят в сборную Беларуси. В прошлом году в стан сборной Беларуси из России прибыли Елена Кручинкина, Ирина Кручинкина, Анна Мусатова, Инна Костюченко и Никита Лобастов. Правда, Инна Костюченко уже вернулась обратно в Россию и с нового сезона будет выступать за свою сборную по лыжным гонкам. Также в стане нашей команды продолжает выступать Сергей Бочарников, который несколько лет назад также приехал в Беларусь из России.

 
 
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Белорусская федерация биатлона и Аделина Сабитова обратились в Союз биатлонистов России с просьбой одобрить переход спортсменки в команду Беларуси, прошение...
 
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