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Все россияне в сборную к нам: еще одна российская биатлонистка будет выступать за Беларусь
Источник материала: Партизан
Российская биатлонистка Аделина Сабитова будет выступать за сборную Беларуси.
Об этом
Сабитовой 22 года. Биатлонистка никогда не входила в состав сборной РФ и не представляла Россию на международных стартах. На последнем чемпионате России она выступила в одной личной гонке - в спринте, в котором заняла 44-е место.
Белорусская федерация биатлона и Сабитова обратились в Союз биатлонистов РФ с просьбой одобрить переход, прошение было удовлетворено.
Теперь смену спортивного гражданства должен утвердить Международный союз биатлонистов (IBU), который пока наложил мораторий на переходы биатлонистов.
Запрет должен быть снят после принятия нового устава организации на конгрессе IBU, который пройдет с 18 по 20 октября в Мюнхене.
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Российская биатлонистка Аделина Сабитова будет выступать за сборную Беларуси.
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