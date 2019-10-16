Бедность - не порок? Суд не разрешил семье усыновить ребенка из-за низкого дохода

При рассмотрении заявления Н. суд пришел к выводу, что женщина не имела возможности создать надлежащие материальные условия для полноценного физического развития мальчика, поскольку на каждого члена ее семьи приходился доход, который был ниже установленного на территории страны прожиточного минимума.





прокуратура Могилевской области не согласилась с выводами суда и принесла на решение протест в порядке надзора. После изучения данного гражданского делаМогилевской области не согласилась с выводами суда и принесла на решение протест в порядке надзора.





В обоснование своей позиции прокурор Могилевской области указал, что при определении размера среднедушевого дохода на каждого члена семьи суд неправильно руководствовался только размером заработной платы заявителя.





В судебном заседании остался без исследования вопрос о доходах, тогда как семья получала дополнительные средства от ведения подсобного хозяйства. Мужчина, с которым Н. состояла в неофициальных брачных отношениях с 2006 года, получал заработную плату. Родному сыну Н., студенту колледжа на тот момент, также выплачивали стипендию.









В доме у мальчика имелась отдельная комната, а также свой ноутбук, компьютер и необходимая мебель.





Вывод суда также опровергался и тем, что заявитель уже создал материальные условия для жизни мальчика и фактически обеспечивал его материально в течение 10 лет.





Более того, орган опеки и попечительства, непосредственно обследовавший условия жизни ребенка, пришел к выводу, что созданные условия соответствовали предъявляемым требованиям, о чем составил акт и дал заключение об обоснованности усыновления.





В итоге решение суда Кричевского района было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд, который при повторном рассмотрении дал-таки добро на усыновление.





Можно было бы сделать вывод - справедливость восторжествовала. Но, увы, как-то не радостно.





Ведь если бы не оказалось, что на самом деле доходов в семье больше, чем первоначально посчитал суд, вряд ли бы прокуратура "заметила" бы тот факт, что мальчик жил с семьей уже 10 лет да и вряд ли бы ему позволили там жить - ведь по мнению наших чиновников лучше жуткий детдом, чем самая замечательная, но бедная семья.