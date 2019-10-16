ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Geely нам мало: в Беларуси могут появиться вьетнамские автомобили

17.10.2019 14:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Посол Беларуси во Вьетнаме Владимир Гошин посетил завод местного автопроизводителя VinFast. Он был создан два года назад частной вьетнамской компанией VinGroup. В бизнес вложено 3 млрд долларов.

Компания планирует увеличить производство машин до 250 тыс. в год, а позднее удвоить до полумиллиона. Представители VinFast выразили заинтересованность в выходе на беларусский рынок, а также другие рынки Европы. 

Кроме того, обсуждались возможные перспективы сотрудничества в области производства автокомпонентов, сообщает посольство.

Автомобили VinFast созданы на базе лицензионных немецких решений. Седан построен на базе BMW пятой серии поколения F10, а кроссовер — на базе BMW X5 F15.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посол Беларуси во Вьетнаме Владимир Гошин посетил завод местного автопроизводителя VinFast. Он был создан два года назад частной вьетнамской компанией VinGroup. В бизнес...
 
Новости дня
Новости разные
 
Оглашён приговор педофилу и двум матерям, продавшим ему своих дочерей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика