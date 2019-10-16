Доблестные белорусские пограничники не пускают в страну террористов

Тем не менее, при пересечении белорусской границы в 2018 году выявлено 28 лиц, причастных к незаконным вооруженным формированиям и экстремистским террористическим организациям, сообщил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась на открытии 82-го заседания Совета командующих Пограничными войсками в Минске





"В этом году на наших границах выявлено 20 таких человек ", - отметил госсекретарь Совета безопасности.









Также, по словам Зася, на белорусской границе в этом году задержано 235 транзитных незаконных мигрантов.





"Не прекращаются попытки транзитного перемещения в страны Европейского союза незаконных мигрантов из государств Азии, Африки, Латинской Америки. В прошлом году на нашей границе задержано 545 таких лиц, в этом году уже 235", - сказал Станислав Зась.







