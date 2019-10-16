ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Доблестные белорусские пограничники не пускают в страну террористов

17.10.2019 14:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Создана надежная система обеспечения пограничной безопасности на рубежах государств.

Тем не менее, при пересечении белорусской границы в 2018 году выявлено 28 лиц, причастных к незаконным вооруженным формированиям и экстремистским террористическим организациям, сообщил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась на открытии 82-го заседания Совета командующих Пограничными войсками в Минске

"В этом году на наших границах выявлено 20 таких человек ", - отметил госсекретарь Совета безопасности.


Также, по словам Зася, на белорусской границе в этом году задержано 235 транзитных незаконных мигрантов.

"Не прекращаются попытки транзитного перемещения в страны Европейского союза незаконных мигрантов из государств Азии, Африки, Латинской Америки. В прошлом году на нашей границе задержано 545 таких лиц, в этом году уже 235", - сказал Станислав Зась.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Создана надежная система обеспечения пограничной безопасности на рубежах государств.
 
Новости дня
Новости разные
 
Приготовьтесь к большой распродаже. Завтра на AFISHA.TUT.BY - билеты со скидкой до 50%
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика