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Мобильная игра беларусов стала самой популярной в мире
Источник материала: KYKY>
Аналитическая платформа Sensor Tower
Самой популярной стала игра Sand Balls, которую разработала студия SayGames. В сентябре приложение скачали 40 миллионов раз (Android — 32 миллиона, iOS — восемь миллионов). Причем игра от SayGames стала абсолютным лидером на двух платформах — в AppStore и Google Play.
В том же рейтинге, но на третьем месте оказалась игра Cool Goal беларуско-британского разработчика Gismart. В прошлом месяце ее скачали 15 миллионов раз. А замкнула топ-10 еще одна игра от SayGames — Jelly Shift. За сентябрь к нее около восьми миллионов загрузок.
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