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Мобильная игра беларусов стала самой популярной в мире

17.10.2019 15:18 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Аналитическая платформа Sensor Tower составила рейтинг самых популярных в мире гиперказуальных игр в сентябре, сообщает dev.by. В десятку лучших попали сразу три игры беларуских разработчиков.

Самой популярной стала игра Sand Balls, которую разработала студия SayGames. В сентябре приложение скачали 40 миллионов раз (Android — 32 миллиона, iOS — восемь миллионов). Причем игра от SayGames стала абсолютным лидером на двух платформах — в AppStore и Google Play.

В том же рейтинге, но на третьем месте оказалась игра Cool Goal беларуско-британского разработчика Gismart. В прошлом месяце ее скачали 15 миллионов раз. А замкнула топ-10 еще одна игра от SayGames — Jelly Shift. За сентябрь к нее около восьми миллионов загрузок.

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Аналитическая платформа Sensor Tower составила рейтинг самых популярных в мире гиперказуальных игр в сентябре, сообщает dev.by. В десятку лучших попали сразу три игры...
 
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