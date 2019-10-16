Мобильная игра беларусов стала самой популярной в мире

Источник материала: KYKY

Аналитическая платформа Sensor Tower составила рейтинг самых популярных в мире гиперказуальных игр в сентябре, сообщает dev.by. В десятку лучших попали сразу три игры беларуских разработчиков.

Самой популярной стала игра Sand Balls, которую разработала студия SayGames. В сентябре приложение скачали 40 миллионов раз (Android — 32 миллиона, iOS — восемь миллионов). Причем игра от SayGames стала абсолютным лидером на двух платформах — в AppStore и Google Play.

В том же рейтинге, но на третьем месте оказалась игра Cool Goal беларуско-британского разработчика Gismart. В прошлом месяце ее скачали 15 миллионов раз. А замкнула топ-10 еще одна игра от SayGames — Jelly Shift. За сентябрь к нее около восьми миллионов загрузок.