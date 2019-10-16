БЖД: за 9 месяцев 2019 года было оштрафовано более 6,5 тыс. безбилетников

Источник материала: Аргументы и факты

Белорусская железная дорога представила статистику по выписанным штрафам. В частности, по информации пресс-центра БЖД, в период с января по сентябрь 2019 года контролерами-ревизорами было оштрафовано более 6,5 тыс. безбилетников.

Еще 108 человек были привлечены к ответственности за курение в неположенных местах. Всего были проверены почти 43 тыс. поездов.

Напомним, что сейчас штраф за безбилетный проезд в поездах городских линий составляет от 0,5 до 1 базовой величины (от 12,75 руб. до 25,5 руб.), штраф за безбилетный проезд пассажиров в поездах региональных линий – 0,7 базовой величины (17,85 руб.), в межрегиональных и международных линиях – 1 базовую величину (25,5 руб.).