ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БЖД: за 9 месяцев 2019 года было оштрафовано более 6,5 тыс. безбилетников

17.10.2019 15:50 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

БЖД: за 9 месяцев 2019 года было оштрафовано более 6,5 тыс. безбилетников
Фото из открытых источников

Белорусская железная дорога представила статистику по выписанным штрафам. В частности, по информации пресс-центра БЖД, в период с января по сентябрь 2019 года контролерами-ревизорами было оштрафовано более 6,5 тыс. безбилетников.

БЖД: за 9 месяцев 2019 года было оштрафовано более 6,5 тыс. безбилетников Спальный вагон. Как проходит проверку постельное белье в поездах?

Еще 108 человек были привлечены к ответственности за курение в неположенных местах. Всего были проверены почти 43 тыс. поездов.

Напомним, что сейчас штраф за безбилетный проезд в поездах городских линий составляет от 0,5 до 1 базовой величины (от 12,75 руб. до 25,5 руб.), штраф за безбилетный проезд пассажиров в поездах региональных линий – 0,7 базовой величины (17,85 руб.), в межрегиональных и международных линиях – 1 базовую величину (25,5 руб.).

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За курение в запрещенных местах привлечено к административной ответственности 108 человек.
 
Новости дня
Новости разные
 
Житель Барановичей продавал в интернете фейковые билеты на концерт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика