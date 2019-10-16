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Совет командующих Погранвойсками СНГ подписал 16 решений по итогам заседания в Минске
17.10.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
овет командующих Пограничными войсками государств — участников СНГ подписал 16 решений по итогам заседания в Минске, сообщил журналистам заместитель председателя Совета командующих — председатель Координационной службы генерал-полковник Александр Манилов, передает корреспондент БЕЛТА.
«Только что завершилось 82-е заседание Совета командующих Пограничными войсками государств — участников СНГ, на котором мы рассмотрели ряд вопросов. По результатам нашей работы подписано 16 решений», — сказал Александр Манилов
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овет командующих Пограничными войсками государств — участников СНГ подписал 16 решений по итогам заседания в Минске, сообщил журналистам заместитель...
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