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Совет командующих Погранвойсками СНГ подписал 16 решений по итогам заседания в Минске

17.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета


овет командующих Пограничными войсками государств — участников СНГ подписал 16 решений по итогам заседания в Минске, сообщил журналистам заместитель председателя Совета командующих — председатель Координационной службы генерал-полковник Александр Манилов, передает корреспондент БЕЛТА.

«Только что завершилось 82-е заседание Совета командующих Пограничными войсками государств — участников СНГ, на котором мы рассмотрели ряд вопросов. По результатам нашей работы подписано 16 решений», — сказал Александр Манилов

https://www.belta.by/

 
Теги: Минск
 
 
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овет командующих Пограничными войсками государств — участников СНГ подписал 16 решений по итогам заседания в Минске, сообщил журналистам заместитель...
 
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