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В 2020 году на портале 115.бел появится возможность заказать платные бытовые услуги
17.10.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Служба 115 планирует предоставить возможность гражданам заказывать платные бытовые услуги, сообщила во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА начальник отдела маркетинга КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома» Оксана Головацкая.
«Для нас важно, чтобы у жителей Беларуси была возможность заказать квартирный ремонт, любые другие работы по их квартирам у проверенных подрядчиков с предоставлением единой и обязательной гарантии на работы от лица сервиса», — рассказала она. Со следующего года на портале «Мая рэспубліка» 115.бел запланировано добавить раздел «Заказать платную бытовую услугу», где человек сможет выбрать вид услуги, дату и время ее оказания.
По словам Оксаны Головацкой, в настоящее время сформирована законченная инфраструктура программного комплекса по работе с заявками населения. Она включает в себя автоматизированную систему «Диспетчерская служба» — единую республиканскую систему по работе с заявками граждан, корпоративные приложения к ней: «Мобильный мастер» и «Мобильная диспетчерская»; а также пользовательский интерфейс — портал «Мая рэспублiка» 115.бел (и мобильные приложения к нему). Из элементов старой, разъединенной инфраструктуры остался только чат-бот. Сейчас решается, будет ли служба 115 использовать его в дальнейшем в качестве одного из каналов связи и распространять на всю страну либо откажется от чат-бота полностью.
Как отметил директор КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома» Максим Бардович, после запуска обновленного портала «Мая рэспублiка» организована тесная работа с потребителями, изучаются отзывы и заявки, которые оставляют граждане по работе сервисов. «По возможности стараемся все исправить сразу. Если требуется больше времени для переработки системы, оставляем это на следующее обновление, — проинформировал он. — Любое замечание или предложение, поступающее в службу техподдержки, рассматривается и по возможности внедряется в жизнь. К примеру, один из пользователей попросил, чтобы мобильное приложение было на белорусском языке, мы об этом задумались и в ближайшее время выпустим белорусскоязычную версию».
Сейчас такой функционал тестируется. После этого граждане смогут контролировать свои заявки самостоятельно, отправлять их при необходимости на доработку с постановкой на контроль единой диспетчерской службы без участия оператора контакт-центра.
Говоря в целом о критике сервиса, руководитель отметил, что отзывы в большей степени направлены не к контакт-центру, а исполнителям в целом. Должна работать простая схема: проблема — следствие — решение. Проблема — это авария в доме или потребность собственника в платных бытовых услугах. Следствие — звонок в службу 115, которая призвана помочь решить проблему. «А вот конкретное решение — за эксплуатирующей организацией, — добавил он. — Если какая-то проблема не решается ответственным за это лицом, она возвращается на первый круг и превращается в двойную проблему для собственника, который предъявляет еще большие претензии нашей службе, не понимая, что мы не решаем проблемы, а лишь помогаем в этом».
Портал городского хозяйства «Мой горад» (теперь изменил название на «Мая рэспублiка» 115.бел) начал работу в Минске в 2015 году. В 2017-м он был запущен в Витебске, а в 2018-м — во всех районных и областных центрах. С использованием программного обеспечения Центра информационных технологий Мингорисполкома созданы единые диспетчерские службы с коротким номером 115. Они работают в республиканской автоматизированной системе. Это позволяет обеспечить единый сбор статистики, а также регистрацию заявок пользователей в любом из контакт-центров 115, вне зависимости от адреса, по которому подается заявка.
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Служба 115 планирует предоставить возможность гражданам заказывать платные бытовые услуги, сообщила во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА начальник отдела...
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