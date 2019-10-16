В Гродно акция МЧС «Молодежь за безопасность» завершилась осенним балом

Источник материала: Вороновская газета





Масштабная акция проходила в три этапа с 23 сентября по 15 октября. За это время юные спасатели-пожарные успели сделать много добрых и полезных дел. Молодежь помогала в заготовке дров, уборке домов и придомовых территорий, установке пожарных извещателей. Ярким финалом стал осенний бал.









Он состоялся в Гродненском областном Дворце творчества детей и молодежи, и был посвящен дню образования Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных, впрочем, как и вся акция. Организации в этом году исполнилось 25 лет.













Дресс-код – торжественный. Девушки пришли в струящихся вечерних платьях, а для юношей была обязательна форма. Какой же бал без вальса? Юные спасатели кружились под нестареющую мелодию, но вечер состоял не только из танцев. Важной его частью стало тожественное принятие новых юных спасателей в отряд: 8 кадетов областного кадетского училища пополнили ряды Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных.

















Не забыли отметить тех, кто особенно проявил себя за время акции. Первый заместитель начальника областного управления МЧС Александр Ясев поздравил девушек и юношей с 25-летим образования организации, вручил грамоты и подарки ребятам, которые активно участвовали в пожарно-профилактических мероприятиях областного и республиканского значения, направленных на обеспечение безопасности.

Служба информации «ГП»

Фото: grodno.mchs.gov.by https://grodnonews.by/