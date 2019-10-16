ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно акция МЧС «Молодежь за безопасность» завершилась осенним балом

17.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

В Гродно акция МЧС «Молодежь за безопасность» завершилась осенним балом

Масштабная акция проходила в три этапа с 23 сентября по 15 октября. За это время юные спасатели-пожарные успели сделать много добрых и полезных дел. Молодежь помогала в заготовке дров, уборке домов и придомовых территорий, установке пожарных извещателей. Ярким финалом стал осенний бал.

В Гродно акция МЧС «Молодежь за безопасность» завершилась осенним балом
В Гродно акция МЧС «Молодежь за безопасность» завершилась осенним балом
В Гродно акция МЧС «Молодежь за безопасность» завершилась осенним балом

Он состоялся в Гродненском областном Дворце творчества детей и молодежи, и был посвящен дню образования Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных, впрочем, как и вся акция. Организации в этом году исполнилось 25 лет.

В Гродно акция МЧС «Молодежь за безопасность» завершилась осенним балом
В Гродно акция МЧС «Молодежь за безопасность» завершилась осенним балом
В Гродно акция МЧС «Молодежь за безопасность» завершилась осенним балом
В Гродно акция МЧС «Молодежь за безопасность» завершилась осенним балом
В Гродно акция МЧС «Молодежь за безопасность» завершилась осенним балом

Дресс-код – торжественный. Девушки пришли в струящихся вечерних платьях, а для юношей была обязательна форма. Какой же бал без вальса? Юные спасатели кружились под нестареющую мелодию, но вечер состоял не только из танцев. Важной его частью стало тожественное принятие новых юных спасателей в отряд: 8 кадетов областного кадетского училища пополнили ряды Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных.

В Гродно акция МЧС «Молодежь за безопасность» завершилась осенним балом
В Гродно акция МЧС «Молодежь за безопасность» завершилась осенним балом
В Гродно акция МЧС «Молодежь за безопасность» завершилась осенним балом
В Гродно акция МЧС «Молодежь за безопасность» завершилась осенним балом
В Гродно акция МЧС «Молодежь за безопасность» завершилась осенним балом
В Гродно акция МЧС «Молодежь за безопасность» завершилась осенним балом
В Гродно акция МЧС «Молодежь за безопасность» завершилась осенним балом

Не забыли отметить тех, кто особенно проявил себя за время акции. Первый заместитель начальника областного управления МЧС Александр Ясев поздравил девушек и юношей с 25-летим образования организации, вручил грамоты и подарки ребятам, которые активно участвовали в пожарно-профилактических мероприятиях областного и республиканского значения, направленных на обеспечение безопасности.

Служба информации «ГП»
Фото: grodno.mchs.gov.by
https://grodnonews.by/
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Масштабная акция проходила в три этапа с 23 сентября по 15 октября. За это время юные спасатели-пожарные успели сделать много добрых и полезных дел. Молодежь помогала...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: Более близкой страны, чем Россия, у нас нет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика