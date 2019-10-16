«Где взять денег» и «сэкономить на одежде». Что белорусы ищут в интернете о деньгах

Источник материала: Tut.by

Белорусы хотят знать, где взять денег, какой металл самый дорогой и как сэкономить на отоплении и электричестве. Об этом говорит статистика поисковых запросов, связанных с деньгами, которую собрали в Яндексе.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Где взять денег?»

Чтобы составить рейтинг, специалисты Яндекса проанализировали запросы пользователей из Беларуси, которые включали в себя слово «деньги» и вопросительные слова, за последний год — с октября 2018-го по октябрь 2019-го. Запросы оценивались по 100-балльной шкале. Чем чаще он встречается, тем выше балл.

На первом месте по популярности оказался запрос «где взять денег» (он получил рейтинг 100). Те, кто уже решил для себя эту проблему, интересовались другим — « куда вложить деньги » (рейтинг 59). Также белорусы хотели знать, в каких банкоматах можно снять деньги без комиссии (54), как заработать денег (53) и в какой банк лучше положить деньги под проценты (48).

Если автомобиль, то дорогой, если такси, то дешевое

По поисковым запросам можно понять и то, на что белорусы готовы потратить деньги. Для этого в Яндексе проанализировали запросы со словами «продаваться» и «купить» за тот же период. Топ-10 получился таким: автомобиль (100), квартира (52), загородный дом (19), мобильный телефон (9), автомобильные шины (8), ноутбук (7), велосипед (6), телевизор (6), железнодорожные билеты (6), мотоцикл (4).

Помимо этого белорусы интересовались самыми дорогими и самыми дешевыми вещами. Так, в запросах со словами «самый» и «дорогой» чаще всего встречались слова «автомобиль» (100), «мобильный телефон» (28) и «металл» (17). А в запросах со словами «самый» и «дешевый» — «такси» (100), «гостиницы» (19) и «авиабилеты» (10).

На чем хотят сэкономить белорусы

Специалисты также проанализировали запросы со словами «экономить», «экономия» и их производными. Оказалось, что чаще всего белорусские пользователи хотят знать, как сэкономить на одежде (100). Следом идут продукты (84), отопление (78), электричество (53) и бензин (40).