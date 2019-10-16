В тушении пожаров помогают… роботы

На территории Белорусско-Китайского индустриального парка Смолевичским РОЧС совместно с компанией ООО «СИТАМ Интэллиджэнс Эквипмэнт» были организованы и проведены занятия по изучению внедряющейся на международном уровне роботизированной техники для тушения пожаров в особых условиях труда и средах с высокой степенью риска (на фото).





СИТАМ фокусируется на производстве, продаже и обслуживании роботизированной техники с использованием интеллектуальной схемы защиты и функцией обнаружения и тушения пожара. Вероятно, в недалеком будущем такая техника появится на вооружении и в наших пожарных аварийно-спасательных подразделениях.





Корр. «КС».