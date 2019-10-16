Под Покровом Царицы Небесной

День Покрова Пресвятой Богородицы – один из самых значимых праздников в православном календаре и является одним из двенадцати великих праздников. Православные верующие относятся к Божией Матери с особой любовью и трепетом. Она выступает защитницей от всех горестей, несчастий и страданий. Она же считается покровительницей детей, матерей и женщин.

Праздник Покров Пресвятой Богородицы многие считают исконно русским. Да и с климатом согласуется: «Покров землю покроет где листком, где снежком». Тем не менее, родина торжества — Византия, и связано оно с событиями военными. Константинополь в 910 году (по другим источникам в 902-м) окружали полчища интервентов, способных в любой момент ворваться в город, разграбить и сжечь его. Ситуация угрожающая, а дать отпор невозможно — силы неравные. У кого просить помощи? У Богородицы! Ночью народ молился во Влахернском храме, где хранилась Ее риза. И в четвертом часу Царица небесная явилась сама, окруженная ангелами. Сняла с головы покрывало и распростерла над людьми, словно защищая их от врагов видимых и невидимых. Захватчики отступили без боя.





В этот праздничный день в храме в честь Минской иконы Божьей Матери в городе Смолевичи митрополит Вострский Тимофей (Маргаритис), Экзарх Иерусалимского Патриарха на острове Кипр и епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин совершили молебен. Им также сослужили настоятель храма иерей Никодим Пашков и настоятель прихода храма Введения во храм Пресвятой Богородицы пос.Усяж иерей Димитрий Борисов.

Чтобы разделить радость праздника, на молебен в Смолевичах собрались многочисленные прихожане. Смолевичане пришли семьями – с маленькими детками и пожилыми бабушками и дедушками, молодые юноши и девушки – все пришли разделить радость этого большого праздника.





В завершение молитвы епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин подарил митрополиту Вострскому Тимофею икону Собора Белорусских Святых.

После молебна владыка Тимофей благословил всех молящихся и поздравил с праздником Покрова Пресвятой Богородицы.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

На фото: во время молебна.

Фото автора.