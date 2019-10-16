«Белавиа» больше всего билетов по акции продала в Москву и Тбилиси

Источник материала: Аргументы и факты

С 16 по 17 октября авиакомпания «Белавиа» провела распродажу билетов. В течение суток стоимость квитков на все регулярные рейсы была ниже обычного. Правда, количество мест в самолетах по низким ценам было ограничено.

Стоимость билетов по акции на все регулярные рейсы «Белавиа» составила 20 евро + таксы и сборы за полет туда-обратно и 15 евро + таксы и сборы – в одну сторону. Как сообщила «АиФ» специалист по связям с общественностью ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Анастасия БАКИНОВСКАЯ, за сутки было продано более 60 тысяч мест.

Самыми популярными направлениями стали Москва (продано по акции 4650 мест), Тбилиси (4294) и Калининград (3551). Самым дешевым авиабилетом в обе стороны стал билет в Москву (аэропорт «Жуковский») - 28,56 евро. В пятерку также вошли Санкт-Петербург (3310) и Нур-Султан (2647).

Среди европейских направлений, билеты на которые выкупили в первые 2 часа с момента старта акции: Ларнака, Барселона, Милан, Рим и Прага. Стоимость этих направлений за полет туда-обратно по акции варьировалось от 75 до 110 евро.

Генеральный директор авиакомпании «Белавиа» Анатолий ГУСАРОВ отметил, что авиакомпания и дальше будет предлагать специальные предложения для путешествий. В частности, вскоре будут представлены новые тарифы для тех, кто предпочитает путешествовать без багажа.