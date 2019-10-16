﻿ В московском аэропорту лиса остановила «Боинг»: забавное видео. 21.by
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В московском аэропорту лиса остановила «Боинг»: забавное видео

17.10.2019 16:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Необычный случай произошел в московском аэропорту «Шереметьево»: самолету Boeing 747 °F пришлось прервать процесс взлета, чтобы пропустить лису! Животное выбежало на взлетно-посадочную полосу, чтобы перейти от одного газона к другому. Лису пришлось пропустить, после чего взлет продолжился. Произошедшее сняли на видео.

 
 
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