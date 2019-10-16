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Подмосковным чиновникам разрешили работать удаленно. Впервые в России
Источник материала: Tut.by
Московская областная дума одобрила
Он отметил, что новое правило позволит сэкономить бюджетные средства, потому что госслужащим, которые перейдут на удаленную работу, не будут компенсировать расходы на проезд на работу. Сейчас на эти цели им выделяют 1500 рублей в месяц (около 48 белорусских рублей в пересчете).
По предварительным данным, разрешение на удаленную работу смогут получить около 400 сотрудников правительства Московской области и Мособлдумы. Ранее спикер областного парламента Игорь Брынцалов
Законопроект об удаленной работе в Мособлдуму 10 октября внес губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Спикер областного парламента
В 2018 году рекрутинговое агентство Kelly Services
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Московская областная дума одобрила законопроект об удаленной работе госслужащих. Документ разрешает переходить на удаленную работу госслужащим, занимающим...
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