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Случчанка рассказала, как несколько лет нелегально работала в Германии

17.10.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город



    Фото: pixabay

Легко ли уехать в европейскую страну и нелегально работать там? SlutskGorod нашёл девушку, которая несколько лет так жила в Германии. Она рассказала, трудно ли устроиться на работу без нужных документов, про лайфхаки, которые помогут выжить в чужой стране, о своих впечатлениях от жизни в Германии и за какое нестандартное для белоруса правонарушение можно получить штраф в 60 евро.

24-летняя Наталья (имя изменено по просьбе героини) год назад вернулась в родной Слуцк из Германии, где несколько лет работала нелегально. В эту страну поехала по приглашению своей родственницы, которая там живёт. Девушка не понаслышке знает о том, как люди нелегально устраиваются работать за границей, потому как весь процесс прошла сама.

«Чтобы уехать работать в страны СНГ, для начала нужно связаться с агентством по трудоустройству. Обычно они находятся в Польше, Украине и даже в России. Человек оставляет  заявку и номер телефона для связи. Далее с ним созванивается консультант, собирает информацию о том, что его клиент умеет, какой язык знает, подбирает ему вакансию и оформляет бумаги на выезд. По документам он будет числиться, как легальный работник, но на самом деле это не так», рассказывает Наталья.

Всё дело в шенгенской визе, которую открывают на полгода-год, и это самый простой способ попасть в страны Евросоюза. По сути, её наличие не является разрешением на работу за границей.

О выборе города, трудоустройстве и отношении работодателей

По словам собеседницы, многие нелегальные работники не едут в Кёльн или Мюнхен, где в сравнении с другими городами самые высокие цены и трудно найти работу. В основном люди выбирают Бремен, Гамбург или небольшие города с более доступным уровнем жизни.

«Наших соотечественников в Германии очень много. К примеру, только за 2018 год легально работать уехали около 8000 белорусов. И это касается не только Германии, ведь люди часто едут работать в Нидерланды, Францию или Лихтенштейн», говорит девушка.

В основном люди без документов устраиваются в сферу обслуживания. Женщины идут ухаживать за пожилыми, инвалидами или детьми, а мужчины уборщиками территорий, газонокосильщиками или официантами.

 «Немцы лояльно и с уважением относятся к славянам, потому что, приезжая в чужую страну, мы стараемся подстроиться под её менталитет и культурно-исторические ценности. Тем более, что нелегалы берутся за любую работу и выполняют её на 100%, при чём за меньшую плату, чем у обычного работника с разрешением», утверждает собеседница.

По её словам, минимум, который можно заработать в Германии без официального трудоустройства, составляет примерно 800 евро, а максимум - под 1800 евро. К примеру, заработок уборщицы будет около 1500 евро без учёта налогов, не зависимо от того, работает она в офисе торговой компании или убирает в автосалоне.

Случчанка рассказала, как несколько лет нелегально работала в Германии
 
    Улица в одном из городов. Фото прислала героиня публикации

Чего боятся нелегалы

Самый большой страх нелегала – попасть в полицию и быть депортированным, из-за чего многие боятся выходить на улицу. Ведь даже во время обычной прогулки можно случайно нарушить закон, как это было с Натальей.

«Однажды меня чуть не поймали, когда я ехала на велосипеде в город за блокнотами. Это, кстати, самый распространённый вид транспорта в Германии, поэтому практически везде есть разметки на тротуарах для пешеходов и велосипедистов. И вот на огромной площади я случайно заступила колесом черту всего на два кирпичика. Казалось бы, какая ерунда! Но на камерах полицейские увидели это и отправили за мной двух блюстителей порядка», вспоминает Наташа.

Когда полицейские остановили девушку и потребовали паспорт, она на мгновение растерялась. Но потом схитрила, что в Германии находится, как туристка, изучает язык и плохо знает правила. Наталья старалась быть милой и пригласила мужчин в кафе выпить по чашечке кофе.

«Мы спокойно поговорили, познакомились и даже шутили. Оказывается, мне полагался штраф в 60 евро за эти несчастные два кирпичика, но ко мне отнеслись с пониманием и выписали только 15. Такая забавная история… Поэтому нелегалы должны понимать, что работая даже в сфере обслуживания, нужно быт "тише воды, ниже травы", чтобы ничего не нарушить и не попасть в полицию», улыбается девушка.

Лайфхаки от Натальи для нелегалов

  • Выучи язык страны:  В первую очередь, приезжая в чью-то страну, нужно выучить её язык. При этом знания английского всегда мало, ведь не везде на нём говорят свободно. К примеру, зная язык, можно спокойно купить медицинскую страховку, чтобы попасть на приём к стоматологу даже при наличии шенгенской визы.
  • Не спорь с полицией: Из любой, даже самой сложной ситуации нужно уметь «вылавировать», особенно это касается полиции.  С ними следует всегда соглашаться, но ни в коем случае нельзя спорить или грубить. Ведь за это в Германии существует административная ответственность. Если попался, можно сказать, что утерял паспорт, но это работает только один раз.
  • Потерял паспорт – сделай справку: В каждом городе Германии есть специальный пункт помощи нелегалам, куда можно обратиться, к примеру, если потерял паспорт. В таком случае человеку выдадут документ, разрешающий легально пребывать в стране ещё месяц. Но это может отобразиться на дальнейшей истории въездов в страну.
  • Живи рядом с Польшей: Чтобы экономить, зачастую нелегалы селятся рядом с польской границей. По сравнению с другими районами Германии, здесь дешевле жильё и проезд в общественном транспорте, который на наши деньги составляет около 6 руб.  Кроме того в Польше можно закупать продукты по цене в два-три раза ниже чем в немецких магазинах.

«Проживание  рядом с польской границей позволяет экономить порядка 40% бюджета. Немцы тоже об этом знают, поэтому часто едут туда на закупку. Жильё в этой части Германии будет стоить 200-250 евро, тогда как в целом по стране однокомнатную квартиру можно снять не дешевле 500 евро», говорит девушка.

Впечатления от жизни в Германии

Случчанка рассказала, как несколько лет нелегально работала в Германии

Наталья говорит, что первое время скучала по общению с друзьями, которые остались в Беларуси. Но с течением времени это желание постепенно утихло. Однако маминого варенья и домашних обедов очень не хватало.

«Германия такая страна, которая восполняет все потребности, начиная от бытовых, заканчивая гастрономическими. В любом супермаркете есть отделы с продуктами привычными для каждой нации. Я видела и русские пельмени, и наши черноморские вафли, сгущёнку, и даже конфеты "Коммунарка". Часто на прилавках есть белорусская молочная продукция – творог с желатином и маком, который я очень люблю. Так что белорус может спокойно жить в Германии и восполнять свои национальные аппетиты», смеётся собеседница.

Налог на воздух?

Девушка рассказывает, как однажды в кафе познакомилась с немцем, который попросил у неё зажигалку. Знакомство продолжилось на улице, где Генрих задал интересный вопрос, когда узнал, что Наталья из Беларуси.

«Он меня спросил: "Слушай, это наверняка враньё, что у вас есть налог на воздух?". Я сразу подумала, что он пошутил, но Генрих был абсолютно серьёзен. Оказалось, что он говорил про наш закон о тунеядстве, но не мог понять, для чего он. Ведь в Германии неработающим гражданам государство помогает, и Генриху было непонятно, почему в Беларуси за это нужно платить. В целом многие вещи, привычные у нас, немцев приводят в ступор, но конкретно эта ситуация меня повеселила», рассказывает Наталья.

Чем удивляют немцы

«Немцам не понятно, почему Беларусь стоит на месте и не развивается, ведь  у нас для этого есть потенциал. Им не понятно, как учитель или врач могут зарабатывать 200$, тогда как эти профессии делают человека человеком. Вы не поверите, но врачей в Германии по-настоящему оберегают и поощряют во многом», говорит девушка. 

Она утверждает, что для медицинских работников в Германии проезд в общественном транспорте бесплатный, а молодому специалисту сразу после окончания университета  государство оплачивает страховку. Квартиры врачей раз в неделю обслуживает служба, которая следит за утечкой газа и исправностью водопровода. Если врач купил автомобиль, то спустя три года может его продать и получить помощь для покупки нового.

«Я говорю к тому, что в Германии следят за безопасностью врачей. Чтобы отучиться в университете, понадобится 5-7 лет, и государство тратит на это время и деньги. Поэтому о специалисте в медицинской сфере особенно пекутся, и не дай бог с ним что-то случится. Такое же бережное отношение и к студентам, которые иногда в общежитии живут так, что можно просто позавидовать»,  добавляет Наталья.

Так где белорусу лучше жить?

По мнению Натальи, белорусу всё-таки легче жить в родной стране. Девушка говорит, что здесь меньше бюрократии, а люди к чужим проблемам относятся по-человечески и с пониманием. К примеру, если человек забыл какую-то справку, в Беларуси могут пойти на уступки и сказать, чтобы обязательно принесли. В Германии такая оплошность может грозить штрафом из-за потраченного на клиента времени.

«Немцы очень педантичны, и не так легко относятся к некоторым вопросам, тогда как у нас на многие "косяки" закрывают глаза. Цены на продукты там практически не отличаются от белорусских, а в некоторых случаях даже ниже. Но, не смотря на всё своё великолепие и комфорт, Германия не для меня», завершает разговор собеседница.

В ближайший год Наталья планирует покорить одну из скандинавский стран, которая, по её мнению, подходит ей больше всего по экологии и климату. Поэтому сейчас девушка с большим энтузиазмом изучает язык этой страны.

Ольга Кононович
Slutsk-Gorod.by

 
Теги: знакомства
 
 
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Случчанка рассказала, трудно ли устроиться на работу без нужных документов, о своих впечатлениях от жизни в Германии и за какое нестандартное для белоруса...
 
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