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Горецкие футболисты взяли серебро на областных соревнованиях
17.10.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Горецкая команда заняла второе место в первенстве области по мини-футболу среди ветеранов, уступив Бобруйску в финале по пенальти.
Организатором соревнований выступила областная федерация футбола.
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Горецкая команда заняла второе место в первенстве области по мини-футболу среди ветеранов, уступив Бобруйску в финале по пенальти. Организатором...
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