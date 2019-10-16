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Какие тренировки могут снизить риск развития рака и ослабить его симптомы

17.10.2019 16:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Международная команда онкологов выяснила, что физическая нагрузка способна снизить риск образования злокачественных опухолей, а также улучшить качество жизни больных раком, пишет Naked Science.


Фото: Bruce Mars, Unsplash.com

Хорошо известно, что физические упражнения полезны для профилактики и лечения многих форм заболеваний сердца, но менее известны преимущества физической активности для людей, живущих с раком. Поэтому ведущие онкологи всего мира решили объединить усилия и создали инициативу под названием Moving Through Cancer. Они планируют не только продвигать физическую активность среди онкобольных, но и исследовать механизмы такого влияния. 

По мнению авторов инициативы, спорт важен для профилактики онкологических заболеваний и может снизить риск развития рака толстой кишки, молочной железы, эндометрия, почек, мочевого пузыря, пищевода и желудка. Физические упражнения во время и после лечения способны снимать усталость, беспокойство, депрессию, улучшать физическую функцию и качество жизни, а также увеличивать выживаемость после диагностики рака молочной железы, толстой кишки или простаты.

В зависимости от уровня активности и способностей пациента, медики обычно рекомендуют 30 минут умеренно интенсивных аэробных упражнений три раза в  неделю и от 20 до 30 минут упражнений на сопротивление дважды в неделю. Но новые данные, по словам врачей, помогут им в будущем настраивать тренировочные программы индивидуально для каждого пациента.

Первая часть программы — распространение информации об этой проблеме. Как заявляют ученые, после того как в 1950-х стало популярным мнение о благотворном влиянии физических нагрузок на сердце, случился сдвиг в общественном сознании. Теперь онкологи хотят добиться такого же сдвига для упражнений при различных видах рака.

Вторая часть инициативы связана с распространением методик упражнений при разных видах онкологических заболеваний и профилактике. Последняя часть — это рекомендации врачам, которые должны будут разговаривать с пациентами насчет умеренных физических нагрузок и просвещать об их пользе.

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Международная команда онкологов выяснила, что физическая нагрузка способна снизить риск образования злокачественных опухолей.
 
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