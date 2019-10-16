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Российские «Искандеры» запустили ракеты на учениях

17.10.2019 16:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В последний день командно-штабных учений «Гром-2019» были проведены испытания баллистических и крылатых ракет. В один день ракеты были запущены с подводных лодок Северного и Тихоокеанского флотов, надводных кораблей Каспийской флотилии и Северного флота и бомбардировщиков Ту-95МС. Среди испытывавшихся ракет — «Ярс», «Синева», «Калибр», пишет «Медуза», ссылаясь на ТАСС.

Пусками руководил лично верховный главнокомандующий России Владимир Путин. Минобороны подчеркнуло, что испытания прошли успешно.

Учения «Гром» — одни из крупнейших в России. В 2019 году в них участвуют 12 тысяч военнослужащих, 213 пусковых установок РВСН, 105 летательных аппаратов, 15 кораблей, 5 подводных лодок и 310 единиц техники.

 
 
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В это же время ракеты были запущены с подлодок и кораблей.
 
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