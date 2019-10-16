Успешно выступили воспитанники клуба «Бассай» на чемпионате мира по каратэ в Чехии

Источник материала: Новости Волковыска

Соревнования мирового форума-2019 проводились в Чехии в спортивном комплексе КВ-Арене в Карловых Варах на десяти татами три дня.

В составе сборной Беларуси было 50 участников. Всего на данных соревнованиях принимали участие 1225 спортсменов из 32 стран, в том числе и воспитанники волковысского клуба «Бассай».

Итоги выступлений: Ненадович Ольга и Тукич Кира в индивидуальном ката 4 место

Семёнова Дарья 3 место в командном ката 3 место в кумитэ

Войтчук Ксения 2 место в индивидуальном ката и 3 место в командном ката

Гаврильчик Софья 1 место в кумитэ и 4 место в индивидуальном ката

Гаврильчик Андрей 1 место в командном кумитэ и 1 место в командном ката микст

Анисеня Денис 1 место в кумитэ

Поздравляем спортсменов и их тренера Андрей Гаврильчика с успешным выступлением!



































