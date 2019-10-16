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В Ивацевичском районе муж облил супругу бензином за отказ сходить за водкой

17.10.2019 16:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Ивацевичском районе муж облил супругу бензином за отказ сходить за водкой
УВД Брестского облисполкома

Как стало известно, инцидент произошел днем 16 октября в деревне Квасевичи Ивацевичского района. 60-летний мужчина потребовал от своей жены, чтобы она сходила в магазин за водкой.

В Ивацевичском районе муж облил супругу бензином за отказ сходить за водкой Муж подозревается в убийстве супруги в Калинковичском районе

Когда супруга отказала ему в просьбе, мужчина схватил бутылку с бензином и стал поливать хозпостройку и гараж, а затем кинул емкость в женщину, облив ее. После такой выходки женщина вызвала милицию.

Как пояснила официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья САХАРЧУК, в момент инцидента мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан. Следователями будет дана правовая оценка его действиям.

 
 
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