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«Трехсторонка» по Украине: контактная группа ждет разведения сил
17.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске во вторник прошло очередное заседание
«Сторонам не удалось возобновить разведение сил и средств в Золотом и Петровском 7-го октября, согласно договоренности, достигнутой на прошлом заседании. Стороны тем не менее сегодня подтвердили приверженность выполнения данного решения. Я надеюсь, что в самое ближайшее время мы действительно увидим воплощение его в жизнь», – заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.
Дипломат с сожалением констатировал рост числа обстрелов на Востоке Украины. И призвал стороны соблюдать перемирие.
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Разведение сил должно было пройти 7 октября, однако так и не состоялось. Тем не менее, стороны подтвердили приверженность этому плану.
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