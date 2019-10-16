«Трехсторонка» по Украине: контактная группа ждет разведения сил

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске во вторник прошло очередное заседание Трехсторонней контактной группы по Украине . Основной темой разговора стало разведение сил в зоне конфликта. Оно было назначено на 7 октября, но так и не состоялось. Однако переговорщики не теряют оптимизма.

«Сторонам не удалось возобновить разведение сил и средств в Золотом и Петровском 7-го октября, согласно договоренности, достигнутой на прошлом заседании. Стороны тем не менее сегодня подтвердили приверженность выполнения данного решения. Я надеюсь, что в самое ближайшее время мы действительно увидим воплощение его в жизнь», – заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.

Дипломат с сожалением констатировал рост числа обстрелов на Востоке Украины. И призвал стороны соблюдать перемирие.

