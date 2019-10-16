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С журналистками и певицами. Взгляните на служебные романы футболистов, которые закончились свадьбой

17.10.2019 16:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Звезда сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение спортивной журналистке Владе Седан на НСК «Олимпийский» после матча с Португалией. SPORT.TUT.BY решил вспомнить другие служебные романы известных футболистов, которые заканчивались свадьбой.

Александр Зинченко и Влада Седан

Александр Зинченко и Влада Седан рассекретили свой роман после отборочного матча Евро 2020 Украина — Сербия. В микст-зоне «Арены Львов» Александр неожиданно поцеловал журналистку, которая записывала с ним флэш-интервью.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Man City Fan Centre

 
 
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