С журналистками и певицами. Взгляните на служебные романы футболистов, которые закончились свадьбой

Источник материала: Tut.by

Звезда сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение спортивной журналистке Владе Седан на НСК «Олимпийский» после матча с Португалией . SPORT.TUT.BY решил вспомнить другие служебные романы известных футболистов, которые заканчивались свадьбой.

Александр Зинченко и Влада Седан

Александр Зинченко и Влада Седан рассекретили свой роман после отборочного матча Евро 2020 Украина — Сербия. В микст-зоне «Арены Львов» Александр неожиданно поцеловал журналистку, которая записывала с ним флэш-интервью.