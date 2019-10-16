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С журналистками и певицами. Взгляните на служебные романы футболистов, которые закончились свадьбой
Источник материала: Tut.by
Звезда сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение спортивной журналистке Владе Седан на НСК «Олимпийский» после
Александр Зинченко и Влада Седан
Александр Зинченко и Влада Седан рассекретили свой роман после отборочного матча Евро 2020 Украина — Сербия. В микст-зоне «Арены Львов» Александр неожиданно поцеловал журналистку, которая записывала с ним флэш-интервью.
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