Траты белорусов на товары продолжают расти. Сколько денег оставляют белорусы в магазинах и ТЦ в день

Источник материала: Tut.by

Траты белорусов в магазинах, ТЦ и на рынках продолжают расти. Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения в январе-сентябре вырос до 14 рублей, это следует из данных Белстата. Год назад у среднестатистического белоруса на покупки ежедневно уходило 12,7 рубля.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

За 9 месяцев этого года траты на покупки в магазинах, торговых центрах и на рынках у среднестатистического белоруса увеличились на 6,7% к аналогичному периоду 2018-го. За этот период белорусы потратили в организациях торговли 32,9 миллиарда рублей.

Белорусы также стали больше тратить в ресторанах, кафе, столовых. Товарооборот общественного питания в январе-сентябре увеличился на 7% к аналогичному периоду прошлого года и составил 2,1 миллиарда рублей.

Напомним, розничные продажи конкретно белорусских товаров сокращаются уже десятый год кряду. В первом полугодии удельный вес белорусских товаров составил 61,7% от всего розничного товарооборота. Это на 1,6 процентного пункта меньше, чем год назад. В последний раз доля отечественных товаров в розничном товарообороте выросла в 2009 году — до 71,8% (на 1,7 процентных пункта больше, чем годом ранее). С тех пор этот показатель снижается.