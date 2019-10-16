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Траты белорусов на товары продолжают расти. Сколько денег оставляют белорусы в магазинах и ТЦ в день
Источник материала: Tut.by
Траты белорусов в магазинах, ТЦ и на рынках продолжают расти. Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения в январе-сентябре вырос до 14 рублей, это следует из данных Белстата. Год назад у среднестатистического белоруса на покупки ежедневно уходило 12,7 рубля.
За 9 месяцев этого года траты на покупки в магазинах, торговых центрах и на рынках у среднестатистического белоруса увеличились на 6,7% к аналогичному периоду 2018-го. За этот период белорусы потратили в организациях торговли 32,9 миллиарда рублей.
Белорусы также стали больше тратить в ресторанах, кафе, столовых. Товарооборот общественного питания в январе-сентябре увеличился на 7% к аналогичному периоду прошлого года и составил 2,1 миллиарда рублей.
Напомним, розничные продажи конкретно белорусских товаров
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Траты белорусов на товары продолжают расти. Сколько денег оставляют белорусы в магазинах и ТЦ в день
За 9 месяцев этого года траты на покупки в магазинах, торговых центрах и на рынках у среднестатистического белоруса увеличились на 6,7%.
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