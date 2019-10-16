ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ученики Мушинской школы приняли участие в ежегодной акции «Чистый лес»

17.10.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Ученики Мушинской школы приняли участие в ежегодной акции «Чистый лес». За один день ребята высадили 1000 саженцев ели.

Новая посадка из молодых елей появилась вблизи урочища Дедовец. Ученики 7-11 классов на протяжении нескольких дней подготавливали площадку для новых насаждений. Ребята убирали траву, старые ветки деревьев, кусты.

Ученики Мушинской школы приняли участие в ежегодной акции «Чистый лес»

Фото из архива школы. 

Саженцы молодых елей для посадки были предоставлены Ходосовским лесничеством. Перед началом работы лесники показали ребятам как правильно сажать деревья, рассказали о том, как важно не повредить молодой саженец и через сколько времени он приживётся.

Участие в акции не только позволило научиться ребятам новому делу, но и доставило положительные эмоции.

— Мне было очень интересно принимать участие в данной акции, рассказала десятиклассница Мушинской школы Анна Ильина. — Это насаждение молодых елей когда-то станет красивым ельником. Мы Расскажем своим друзьям и знакомым о том, что эти деревья были посажены нашими руками.

Ученики Мушинской школы приняли участие в ежегодной акции «Чистый лес»

Фото из архива школы. 

Лесничий Ходосовского лесничества Олег Путило отметил, что помощь, которую оказывают ученики во время ежегодной акции, — это всегда здорово, ведь посадка деревьев — это важная и ответственная работа, во время которой дети не только учатся сажать деревья, но и бережно относиться к природе. Всем кто участвовал в акции, будет вручён символический сувенир от ГЛХУ «Горецкий лесхоз».

Игорь Матвеенко, учитель трудового обучения
ГУО «Мушинский УПК ДС-СШ».

 

 

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученики Мушинской школы приняли участие в ежегодной акции «Чистый лес». За один день ребята высадили 1000 саженцев ели. Новая посадка из молодых елей появилась...
 
Новости дня
Новости разные
 
Российская биатлонистка решила выступать за Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
17.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика