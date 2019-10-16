Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Ученики Мушинской школы приняли участие в ежегодной акции «Чистый лес». За один день ребята высадили 1000 саженцев ели.

Новая посадка из молодых елей появилась вблизи урочища Дедовец. Ученики 7-11 классов на протяжении нескольких дней подготавливали площадку для новых насаждений. Ребята убирали траву, старые ветки деревьев, кусты.

Фото из архива школы.

Саженцы молодых елей для посадки были предоставлены Ходосовским лесничеством. Перед началом работы лесники показали ребятам как правильно сажать деревья, рассказали о том, как важно не повредить молодой саженец и через сколько времени он приживётся.

Участие в акции не только позволило научиться ребятам новому делу, но и доставило положительные эмоции.

— Мне было очень интересно принимать участие в данной акции, рассказала десятиклассница Мушинской школы Анна Ильина. — Это насаждение молодых елей когда-то станет красивым ельником. Мы Расскажем своим друзьям и знакомым о том, что эти деревья были посажены нашими руками.

Фото из архива школы.

Лесничий Ходосовского лесничества Олег Путило отметил, что помощь, которую оказывают ученики во время ежегодной акции, — это всегда здорово, ведь посадка деревьев — это важная и ответственная работа, во время которой дети не только учатся сажать деревья, но и бережно относиться к природе. Всем кто участвовал в акции, будет вручён символический сувенир от ГЛХУ «Горецкий лесхоз».

Игорь Матвеенко, учитель трудового обучения

ГУО «Мушинский УПК ДС-СШ».