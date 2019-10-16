Источник материала: Аргументы и факты

17 октября в Беларуси завершается регистрация кандидатов в депутаты. Вскоре после этого стартует предвыборная агитация. В частности, с 21 октября по 6 ноября все кандидаты получат возможность выступить со своей предвыборной программой по телевидению и на радио.

Кроме того, свою предвыборную программу претенденты на места в парламенте имеют право опубликовать либо в одной из республиканских газет («Звязда», «Рэспубліка»), либо соответствующей областной газете, либо в издаваемых на территории их округа районных, городских газетах. Текст кандидаты должны представить в СМИ не позднее 27 октября.

Напомним, выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября. Кроме того, 7 ноября состоятся выборы в Совет Республики.