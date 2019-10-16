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«Приходилось брать в парламенте отпуск за свой счет». Депутаты - о работе, нагрузке и доходах

17.10.2019 17:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси 17 ноября пройдут выборы в Палату представителей. Среди потенциальных кандидатов — 34 действующих депутата, которые будут повторно баллотироваться на выборах. Еще 76 депутатов нынешнего созыва решили завершить свою парламентскую карьеру. FINANCE.TUT.BY поговорил с некоторыми из них о планах на будущее трудоустройство, работе в парламенте и доходах народных избранников.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Все члены нашей комиссии занимали высокие должности, поэтому в доходах ничего не приобрели»

Из личного архива

Три года назад Андрей Рыбак пересел в депутатское кресло из кресла заместителя гендиректора «Беларуськалия». Ради работы в парламенте ему также пришлось переехать из Солигорска в Минск. «Теперь возвращаюсь в родной округ», — комментирует Андрей Рыбак завершение своей парламентской деятельности.

— Солигорск — молодой город, у нас много приезжих, но я, можно сказать, коренной солигорчанин. Я здесь родился и вырос, в Солигорске живут мои родители, семья, друзья. Поэтому у меня изначально были планы вернуться домой и продолжить работу на моем родном предприятии. По сути, практически вся моя карьера связана с «Беларуськалием», я отработал здесь на разных должностях 23 года, — говорит Андрей Рыбак. — По образованию я экономист, до парламента работал в экономическом управлении, заместителем генерального директора по коммерческим вопросам, поэтому рассматриваю варианты, связанные с этим профилем. Но три года опыта работы депутатом позволяют взглянуть и в сторону работы с людьми, может быть, даже в профсоюзе.

Депутатский опыт Андрей Рыбак называет "насыщенным и полезным", хоть и отмечает что "в нем есть один минус — необходимость быстро разобраться в очень широком круге вопросов".

— В каждую сессию принимается около 30 законопроектов в самых разных сферах — от защиты животных до электроэнергии, от жилищного кодекса до налогового законодательства. Даже сейчас, когда я отчитываюсь перед избирателями по итогам своей деятельности, понимаю, что можно было бы сделать больше, если бы получилось сосредоточиться на нескольких направлениях. Однако для депутата это невозможно, — объясняет Андрей Рыбак. — Со стороны может показаться, что постоянные комиссии в парламенте — это что-то вроде отделов на предприятии, где ты занимаешься только одной сферой, но это не так. Я не могу сказать, мол, моей комиссии этот вопрос не касается, поэтому заниматься им я не буду. Поступил законопроект, например, о лекарственных средствах или о питьевом водоснабжении — нужно погружаться в тему, ехать в свой округ, выяснять, как все это работает, какие есть проблемные моменты. И от избирателей часто поступали вопросы, с которыми я раньше не сталкивался: скажем, по жилищно-коммунальному обслуживанию, ремонту дорог. И в каждом вопросе, чтобы решить его эффективно, нужно было разбираться по существу.

В начале года депутат Анна Канопацкая опубликовала данные о том, сколько бюджетных средств тратится на содержание парламента, из которых можно было сделать вывод, что на зарплату каждого депутата выделено почти по 4000 рублей. Андрей Рыбак отмечает, что на деле она в 1,5−2 раза меньше в зависимости от функций, которые выполняет депутат.

 — Я был председателем комиссии (по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи — Прим. ред.), так что у меня зарплата была чуть выше, чем у обычного депутата. Но меньше, чем зарплата заместителя гендиректора «Беларуськалия», — отмечает Андрей Рыбак. — Все члены нашей комиссии занимали достаточно высокие должности на предприятиях промышленности, транспорта, связи, поэтому они тоже ничего не приобрели в плане доходов. За эти три года зарплату незначительно подняли только один раз, когда шел процесс с сокращения и реорганизации численности госслужащих.

Депутатам, которые переезжают в Минск, также предоставляют арендное жилье.

— У меня была двухкомнатная квартира, за которую я платил порядка 200 рублей в месяц. Плюс коммуналка и аренда имущества, потому что мебель была не моя, — перечисляет Андрей Рыбак. — Раз в месяц депутаты на неделю едут работать в свой округ. Это оформляется как командировка, и расходы на проезд компенсируются. Но бывать в округе только раз в месяц нереально, потому что постоянно появляются какие-то вопросы или мероприятия, где надо поучаствовать. Поэтому в остальное время приходилось ездить за свои деньги. Так что не могу сказать, чтобы у депутатов были какие-то особенные льготы. Тот, кто избирается в депутаты, должен понимать, что эта деятельность способна принести ему не какие-то басноснословные доходы, а в первую очередь огромный опыт и уважение людей, которые могут дать свои дивиденды в дальнейшейшей карьере.

«Чтобы ездить на конференции по легкой атлетике, приходилось брать отпуск за свой счет. Для меня это были большие финансовые потери»


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Легкоатлет, призер Олимпийских игр Вадим Девятовский — депутат со стажем. Он занимал депутатское кресло с 2012 года, входил в состав парламента пятого и шестого созывов. Помимо этого с 2014 года Вадим Девятовский возглавляет Федерацию легкой атлетики, которой теперь планирует уделять все освободившееся время.

— Следующий год будет очень важным для легкой атлетики и для меня, как для руководителя федерации. Нас ждет главный экзамен — Олимпийские игры. Белорусские легкоатлеты объективно показали в этом году хорошие результаты, которые дают возможность планировать успешное выступление в Токио, — рассказывает Вадим Девятовский. — Также федерация занимается подготовкой к проведению международных соревнований. В сентябре у нас прошел легкоатлетический матч Европа-США, в мае следующего года будет чемпионат мира по спортивной ходьбе, также мы завоевали право на проведение командного чемпионата Европы в Суперлиге в 2021 году, боремся за полноценный взрослый чемпионат Европы на 2024 год. Плюс набирают ход текущие проекты: «Школиада», «300 талантов для Королевы», забеги на 23 февраля, 8 марта, 9 мая, Минский полумарафон. С этими огромными задачами работает относительно небольшая команда. Все эти активности отнимают много сил и энергии, плюс мы вовлечены в процессы по поддержке сборных команд в профессиональной легкой атлетике. Поэтому я решил не распыляться. Пока серьезно сконцентрируюсь на этих задачах, а что будет дальше — посмотрим.

Вадим Девятовский считает, что в своей парламентской карьере «был активным депутатом».

— Это работа очень интересная, с огромными возможностями для реализации амбиций. Моими амбициями было в первую очередь принести пользу обществу, отстаивать интересы как огромных трудовых коллективов, так и отдельных людей, которые обращались со своими проблемами. То, что удалось принести пользу тысячам белорусов, — это главный момент.

Тем не менее, Вадим Девятовский признается, что в свое время значительно потерял в деньгах, уйдя в парламент.

— До этого у меня была высокая зарплата по линии спорта. Может, это прозвучит нескромно, но все-таки я был призером Олимпийских игр, других международных соревнований. Также на тот момент было прекрасное предложение проявить себя за рубежом с доходом на три-четыре порядка выше, — вспоминает Вадим Девятовский. — Но вместе с тем мы с командой единомышленников проводили много резонансных и социально значимых мероприятий у себя в Новополоцке. Люди, которые обращались ко мне за помощью, мне доверяли. Поэтому на одной чаше весов была возможность заниматься любимым делом и заодно стать обеспеченным человеком, а на другой — доверие людей и желание приносить пользу. Поэтому для меня звучало дико, когда после решения пойти в депутаты кто-то за глаза называл меня карьеристом.

Несмотря на то, что практически все время работы в парламенте Вадим Девятовский параллельно возглавлял Федерацию легкой атлетики, двойной зарплаты за две работы у него не было.

— У депутатства есть такой момент, что ты больше нигде не можешь зарабатывать деньги. Исключение делается для некоторых сфер, например культуры и спорта, но и там будут серьезные ограничения. Поэтому зарплату за работу в федерации я не получал. И когда меня, например, приглашали читать лекции в Академии управления при президенте, я тоже делал это бесплатно. Более того, если я ездил на какие-либо конференции или чемпионаты по легкой атлетике, мне приходилось брать в парламенте отпуск за свой счет. Если честно, для меня это были достаточно большие финансовые потери, — говорит Вадим Девятовский.

«Поступила в Академию управления, возможно, продолжу политическую карьеру»


Из личного архива

Среди депутатов шестого созыва парламента была и заслуженная артистка Беларуси, певица Ирина Дорофеева.

— Сейчас планов у меня очень много. Я пытаюсь определиться, в какую сферу мне хотелось бы активнее включиться. Конечно, планирую заниматься творчеством и дальше, свой опыт и статус певицы терять не хочу, — говорит Ирина Дорофеева. — Обязательно продолжу и предподавательскую деятельность (во время работы в парламенте Ирина Дорофеева параллельно преподавала на 0,25 ставки в Белорусском государственном университете культуры и искусств, а до этого была завкафедрой искусства эстрады — Прим. ред.).

Вместе с тем Ирина Дорофеева не исключает, что в дальнейшем будет заниматься карьерой не только творческой, но и политической.

— Я поступила в Академию управления при президенте на специальность "государственное строительство", буду учиться, — рассказывает Ирина Дорофеева. — Парламент — это очень серьезная и кропотливая работа, которая отнимает все время. Нужно разбираться во всех сферах деятельности, в каждом законопроекте. Приятно, что я параллельно могла совмещать ее с творчеством и преподавательской деятельностью, но этим нужно заниматься очень глубоко. Поэтому сейчас мне хочется поднять свои профессиональные навыки в этой сфере и подумать о будущем. Возможно, я смогла бы и дальше заниматься политической карьерой. Но пока сфокусируюсь на учебе и на творчестве.

Как и многим другим депутатам, Ирине Дорофеевой с приходом в парлемент пришлось потерять в доходах.

— Как у артистики, у меня было больше возможностей зарабатывать, гастролировать. Но я была готова на эту потерю и вполне осозенно на нее шла, — поясняет Ирина Дорофеева.

Ранее Ирина рассказывала, что парламентскую деятельность удавалось совмещать с разрешенными подработками — преподавательством и работой в качестве солистки в Белорусской государственной филармонии.

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Теги: Минск
 
 
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FINANCE.TUT.BY поговорил с и депутатами, решившими закончить парламентскую карьеру, о планах на будущее трудоустройство, работе в парламенте и доходах народных...
 
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