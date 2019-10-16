Нацбанк: инфляция в Беларуси к концу года стабилизируется вблизи 5%

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Обеспечение ценовой и финансовой стабильности в январе-сентябре 2019 года, а также повышение роли инструментов торгового финансирования в развитии экспорта рассмотрены на расширенном заседании правления Национального банка Беларуси 17 октября, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.





В III квартале 2019 года прирост потребительских цен, как и ожидалось, замедлился и в сентябре в годовом выражении составил 5,3% против 5,7% в июне 2019 года. По оценкам Национального банка, к концу года инфляция стабилизируется вблизи 5%.

Отмечено сохранение нейтрального характера денежно-кредитной политики Национального банка.

"Финансовый сектор Беларуси сохраняет устойчивость по отношению к основным рискам. Принимаются меры по девалютизации экономики. Продолжается работа по поддержанию уровня золотовалютных резервов и улучшению их структуры, обеспечению безопасного и эффективного функционирования банков и других финансовых организаций, а также платежной системы", - отметили в Нацбанке.

Еще одним вопросом, который обсуждался на заседании, стало применение инструментов торгового финансирования для увеличения экспортного потенциала Беларуси. Сейчас белорусские банки могут предоставить разнообразный перечень таких инструментов: документарный аккредитив, банковская гарантия, банковское платежное обязательство, документарное инкассо, факторинг. Эти инструменты являются не только способом получения финансирования, но и одновременно минимизируют внешнеторговые риски, обеспечивая выполнение контрагентами условий сделки.

Как было отмечено, Национальный банк проводит работу по совершенствованию законодательства для активизации и расширения сферы применения инструментов торгового финансирования. Одновременно подчеркнуто, что коммерческим банкам также следует активизировать работу по информированию субъектов хозяйствования о потенциале этих инструментов для увеличения экспорта.