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За год количество нелегалов сократилось вдвое. В Минске прошло заседание Совета командующих пограничными войсками СНГ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Количество незаконных транзитных мигрантов, задержанных на белорусской границе, сократилось вдвое по сравнению с 2018 годом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас это число составляет 235 человек. Об этом сообщили 17 октября на заседании Совета командующих пограничными войсками СНГ. Встреча прошла в Минске. Большинство нелегалов – из Азии, Африки, Латинской Америки. В 2019-м на границе остановили 20 человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям. Изъято более 1600 килограммов наркотиков. Участники встречи отметили позитивную роль коллективных усилий погранведомств СНГ в охране границ.
Александр Манилов, заместитель председателя Совета командующих пограничными войсками СНГ – председатель координационной службы:
Совет командующих пограничными войсками государств – участников СНГ существует 27 лет. По итогам нынешней встречи принято 16 решений. Среди них – проведение спецпограничных операций на центрально-азиатском направлении; о совместных учениях пограничников СНГ, сотрудничестве в научной сфере.
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За год количество нелегалов сократилось вдвое. В Минске прошло заседание Совета командующих пограничными войсками СНГ
Новости Беларуси. Количество незаконных транзитных мигрантов, задержанных на белорусской границе, сократилось вдвое по сравнению с 2018 годом, сообщили в программе...
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