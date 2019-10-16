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Парень из Барановичей продавал в соцсетях фейковые билеты на концерт
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Житель Барановичей продавал в соцсетях фейковые билеты на концерт.
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Девушка планировала приобрести билет на концерт популярного белорусского исполнителя, перевела продавцу 70 рублей, а он перестал выходить на связь. Потерпевшая обратилась в милицию.
Личность продавца была установлена. Им оказался 21-летний неработающий и не судимый житель Барановичей.
Молодой человек размещал в соцсетях рекламу о продаже билета. Их он не собирался высылать – получив денежный перевод, парень заносил граждан в черный список. Кроме могилевчанки еще несколько человек приобрели билеты таким способом.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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Новости Беларуси. Житель Барановичей продавал в соцсетях фейковые билеты на концерт. По информации УВД Могилевского облисполкома, от 23-летней жительницы...
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