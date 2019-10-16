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Парень из Барановичей продавал в соцсетях фейковые билеты на концерт

17.10.2019 16:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Житель Барановичей продавал в соцсетях фейковые билеты на концерт.  

По информации УВД Могилевского облисполкома, от 23-летней жительницы Могилева в сентябре поступило заявление о том, что она была обманута молодым человеком в соцсетях.  

Девушка планировала приобрести билет на концерт популярного белорусского исполнителя, перевела продавцу 70 рублей, а он перестал выходить на связь. Потерпевшая обратилась в милицию.  

Личность продавца была установлена. Им оказался 21-летний неработающий и не судимый житель Барановичей.  

Молодой человек размещал в соцсетях рекламу о продаже билета. Их он не собирался высылать – получив денежный перевод, парень заносил граждан в черный список. Кроме могилевчанки еще несколько человек приобрели билеты таким способом.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».  

В Слуцком районе «ведунья» за снятие порчи потребовала 999 долларов (здесь подробнее).  

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Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Житель Барановичей продавал в соцсетях фейковые билеты на концерт.   По информации УВД Могилевского облисполкома, от 23-летней жительницы...
 
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